Подвесной светильник Pendant+P052 Подвесной светильник Maytoni P052PL-01GR (18829)
Цена6 600 ₽ 8 250 ₽
- Гарантия
- 18 месяцев
- Артикул
- DVL0165980
- Высота
- 1500
- Ширина
- 180
- Тип лампы
- накаливания или LED
- Количество ламп
- 1
- Мощность общая
- 60
- Мощность лампы
- 60
- Цвет арматуры
- хром
- Цвет плафона
- серый
- Материал арматуры
- металл
- Материал плафона
- стекло
- Степень защиты ip
- 20
- Стиль
- современный
- Напряжение
- 220
- Форма плафона
- Конусный
- Место установки
- На потолок
- Тип цоколя
- E27
- Способ крепления
- Монтажная пластина
- Форма
- круг
- Производитель
- Maytoni
- Категория
- Подвесные потолочные светильники
- Возврат
- Условия
Возврат и обмен товара надлежащего качества производится в течение 7 дней в соответствии с действующим законодательством. Полные условия в разделе Гарантии