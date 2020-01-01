Диван тканевый прямой Голливуд Bjork горчичный (Рогожка)

Представляем Вам запатентованную разработку конструкторского бюро HomeMe - модель "Голливуд".

Голливуд - малогабаритный диван, который идеально подойдет для небольших городских квартир. У него надежный и простой механизм трансформации “Книжка” и уникальная наклонная спинка, которая вместе с подушками, набитые синтепухом, делает его невероятно удобным.

Каркас основания - рама из многослойной прочной фанеры. HomeMe в мебели использует только экологичные материалы, которые имеют международный сертификат Carb.

В основании сиденья располагается система металлических пружинных змеек Steel Springs, упругий пенополиуретановый матрас и пушистое волокно HolloTech. Мы используем только гипоаллергенные наполнители с сертификатом безопасности европейской ассоциации FIRA и Европейским сертификатом качества CertiPur, соответствующие САНПиНу от Федерального Центра Гигиены и Эпидемиологии.

Под сиденьем есть вместительный короб для белья. Он выполнен из ламинированной мебельной плиты и имеет объем 208 литров. Т.е. в него легко можно убрать постельное белье.

Ножки дивана выполнены из натурального дерева - кавказского бука, окрашены в цвет "слоновая кость" и покрыты лаком.