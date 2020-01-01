- 0% рассрочка 2 849 ₽/мес.
- экологически чистые материалы
- прочный и долговечный
- ортопедический эффект
- комфортный, прочный и бесшумный
- долговечный, упругий и эластичный
- гипоаллергенный, не накапливает пыль
- не деформируется со временем
- высококачественный синтепон
- восстанавливает исходную форму
- не впитывает запахи
Диван тканевый прямой Голливуд Bjork горчичный (Рогожка)
- Гарантия
- 18 месяцев
- Артикул
- AAA0159015
- Длина
- 218 см
- Высота
- 96 см
- Глубина
- 112 см
- Спальное место
- 200 см х 135 см
- Высота посадочного места
- 49 см
- Механизм
- Книжка
- Тип обивки
- Рогожка
- Цвет
- Горчичный
- Бельевой короб
- Есть
- Наполнитель
- Пружины змейка / ППУ / Синтепон
- Материал каркаса
- Фанера / ДСП / ЛДСП
- Количество посадочных мест
- Двухместные
- Категория
- Прямые тканевые диваны
- Возврат
- Условия
- Диваны, оснащенные механизмом книжка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
- В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место
Мебельная ткань рогожка состоит из комбинации нескольких видов волокон, причем вариация может быть разной: лен и шерсть, шелковое волокно и ХБ, с наложением полотняных переплетений. Многие производители добавляют полиэстер или акрил, чтобы улучшить прочность материала. Стоит отметить, что фактура рогожки, несмотря на особую плотность ткани остается приятной на ощупь.
Еще одним интересным свойством ткани становится неординарный внешний вид. При близком рассмотрении обивка напоминает «шахматный» рисунок, который получается благодаря попарному переплетению волокон. За рогожкой легко ухаживать. Любые пятна и загрязнения удаляются при помощи чистящего средства или же пылесоса, а главное, что она не мнется.
Дизайнеры причисляют рогожку к стилистике кантри и экостиля, которые хорошо сочетаются с деревом или камнем и делают комнату еще более светлой.
- Рогожка – мебельная обивка класса шенилловых, в составе которой присутствуют хлопчатобумажные, шерстяные или шелковые волокна
- Материал характеризуется высокой прочностью, долговечностью, неприхотливостью в уходе
- Обивочная ткань не мнется и отлично держит форму, что актуально для ежедневного использования дивана или кресел
Представляем Вам запатентованную разработку конструкторского бюро HomeMe - модель "Голливуд".
Голливуд - малогабаритный диван, который идеально подойдет для небольших городских квартир. У него надежный и простой механизм трансформации “Книжка” и уникальная наклонная спинка, которая вместе с подушками, набитые синтепухом, делает его невероятно удобным.
Каркас основания - рама из многослойной прочной фанеры. HomeMe в мебели использует только экологичные материалы, которые имеют международный сертификат Carb.
В основании сиденья располагается система металлических пружинных змеек Steel Springs, упругий пенополиуретановый матрас и пушистое волокно HolloTech. Мы используем только гипоаллергенные наполнители с сертификатом безопасности европейской ассоциации FIRA и Европейским сертификатом качества CertiPur, соответствующие САНПиНу от Федерального Центра Гигиены и Эпидемиологии.
Под сиденьем есть вместительный короб для белья. Он выполнен из ламинированной мебельной плиты и имеет объем 208 литров. Т.е. в него легко можно убрать постельное белье.
Ножки дивана выполнены из натурального дерева - кавказского бука, окрашены в цвет "слоновая кость" и покрыты лаком.