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  • 0% рассрочка 2 849 ₽/мес.

Диван тканевый прямой Голливуд Bjork горчичный (Рогожка)

Цена
28 490 ₽ 47 483 ₽
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  5. выплаты производятся ежемесячно равными долями

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Безопасная доставка ≈ 990 ₽
Где посмотреть17
    Гарантия
    18 месяцев
    Артикул
    AAA0159015
    Длина
    218 см
    Высота
    96 см
    Глубина
    112 см
    Спальное место
    200 см х 135 см
    Высота посадочного места
    49 см
    Механизм
    Книжка
    Тип обивки
    Рогожка
    Цвет
    Горчичный
    Бельевой короб
    Есть
    Наполнитель
    Пружины змейка / ППУ / Синтепон
    Материал каркаса
    Фанера / ДСП / ЛДСП
    Количество посадочных мест
    Двухместные
    Категория
    Прямые тканевые диваны
    Возврат
    Условия
    Механизм «Книжка»
    Механизм «Книжка»
    Надежность, простота в использовании – это преимущества лидера среди механизмов трансформации. Чтобы воспользоваться диваном, как местом для отдыха достаточно приподнять сидение до щелчка, при этом спинка откидывается назад, после чего опустить сидение вниз. Такой диван компактен и прост в использовании.
    • Диваны, оснащенные механизмом книжка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
    • В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место
    Рогожка
    Рогожка – при выборе любой мебели мы в первую очередь обращаем свое внимание на внешний вид и достоинства обивочной ткани. Эта разновидность шенилловой материи считается самой часто применяемой для обивки мебели различных типов. С виду она напоминает мешковину, текстура отличается высокой плотностью, поэтому рогожка долговечна и легка в эксплуатации.
    Мебельная ткань рогожка состоит из комбинации нескольких видов волокон, причем вариация может быть разной: лен и шерсть, шелковое волокно и ХБ, с наложением полотняных переплетений. Многие производители добавляют полиэстер или акрил, чтобы улучшить прочность материала. Стоит отметить, что фактура рогожки, несмотря на особую плотность ткани остается приятной на ощупь.
    Еще одним интересным свойством ткани становится неординарный внешний вид. При близком рассмотрении обивка напоминает «шахматный» рисунок, который получается благодаря попарному переплетению волокон. За рогожкой легко ухаживать. Любые пятна и загрязнения удаляются при помощи чистящего средства или же пылесоса, а главное, что она не мнется.
    Дизайнеры причисляют рогожку к стилистике кантри и экостиля, которые хорошо сочетаются с деревом или камнем и делают комнату еще более светлой.
    • Рогожка – мебельная обивка класса шенилловых, в составе которой присутствуют хлопчатобумажные, шерстяные или шелковые волокна
    • Материал характеризуется высокой прочностью, долговечностью, неприхотливостью в уходе
    • Обивочная ткань не мнется и отлично держит форму, что актуально для ежедневного использования дивана или кресел
    Возврат и обмен товара надлежащего качества производится в течение 7 дней в соответствии с действующим законодательством. Полные условия в разделе Гарантии

    Представляем Вам запатентованную разработку конструкторского бюро HomeMe - модель "Голливуд".

    Голливуд - малогабаритный диван, который идеально подойдет для небольших городских квартир. У него надежный и простой механизм трансформации “Книжка” и уникальная наклонная спинка, которая вместе с подушками, набитые синтепухом, делает его невероятно удобным.

    Каркас основания - рама из многослойной прочной фанеры. HomeMe в мебели использует только экологичные материалы, которые имеют международный сертификат Carb.

    В основании сиденья располагается система металлических пружинных змеек Steel Springs, упругий пенополиуретановый матрас и пушистое волокно HolloTech. Мы используем только гипоаллергенные наполнители с сертификатом безопасности европейской ассоциации FIRA и Европейским сертификатом качества CertiPur, соответствующие САНПиНу от Федерального Центра Гигиены и Эпидемиологии.

    Под сиденьем есть вместительный короб для белья. Он выполнен из ламинированной мебельной плиты и имеет объем 208 литров. Т.е. в него легко можно убрать постельное белье.

    Ножки дивана выполнены из натурального дерева - кавказского бука, окрашены в цвет "слоновая кость" и покрыты лаком. 

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    • -40%
    Голливуд
    Диван тканевый прямой
    Голливуд     Цена
    28 490 ₽ 47 483 ₽
    Купить
    Bjork горчичный (Рогожка)
    Цены на прямые диваны в других городах
    Цены на диваны в других городах

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