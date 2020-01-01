Детский светильник JOLIE Детский светильник Odeon Light 3823/8L (15209)
Цена1 760 ₽ 2 200 ₽
- Гарантия
- 18 месяцев
- Артикул
- DVL0136340
- Высота
- 1200
- Ширина
- 80
- Тип лампы
- LED
- Мощность общая
- 8
- Мощность лампы
- 8
- Цвет арматуры
- белый
- Цвет плафона
- белый
- Материал арматуры
- металл
- Материал плафона
- металл
- Степень защиты ip
- 20
- Стиль
- современный
- Напряжение
- 220
- Место установки
- На потолок
- Тип цоколя
- встроенный светодиод
- Лампы в комплекте
- 1
- Световой поток
- 560
- Цвет свечения
- белый (дневной)
- Производитель
- Odeon Light
- Категория
- Детские светильники
- Возврат
- Условия
Возврат и обмен товара надлежащего качества производится в течение 7 дней в соответствии с действующим законодательством. Полные условия в разделе Гарантии